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За добу поліцейські затримали 30 підозрюваних у наркозлочинах

За добу поліцейські затримали 30 підозрюваних у наркозлочинах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Упродовж 13 лютого патрульна поліція України отримала майже 5,5 тис. викликів та провела 97 затримань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.

У 30 випадках патрульні провели затримання осіб за підозрою в наркозлочинах, у 16 випадках за підозрою в крадіжках, 10 випадків за підозрою в незаконному зберіганні зброї.

Також до поліції 581 раз звертались через ДТП, при цьому на 134 осіб складено адмінпротоколи за водіння у стані сп'яніння.

Також патрульні винесли майже 5 тис. постанов про порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНН, за попередню добу поліцейські також здебільшого займались із наркозлочинами та крадіжками

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