За добу поліцейські затримали 30 підозрюваних у наркозлочинах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Упродовж 13 лютого патрульна поліція України отримала майже 5,5 тис. викликів та провела 97 затримань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
У 30 випадках патрульні провели затримання осіб за підозрою в наркозлочинах, у 16 випадках за підозрою в крадіжках, 10 випадків за підозрою в незаконному зберіганні зброї.
Також до поліції 581 раз звертались через ДТП, при цьому на 134 осіб складено адмінпротоколи за водіння у стані сп'яніння.
Також патрульні винесли майже 5 тис. постанов про порушення правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНН, за попередню добу поліцейські також здебільшого займались із наркозлочинами та крадіжками.