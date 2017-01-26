Чиновник РГА подстрелил двух парней в Николаевской области
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера в Николаевской области двух пьяных подстрелил чиновник райгосадминистрации. Об этом УННсообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
25 января около 18:00 в дежурную часть Березанского отделения Очаковского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о госпитализации двух местных жителей с травматическими ранениями бедра.
Как выяснилось, двое парней, 29-ти и 30-ти лет, двигаясь на автомобиле по пгт Березанка остановились около несовершеннолетнего парня, который выгуливал собаку. Мужчины с явными признаками алкогольного опьянения начали приставать к мальчику, мотивируя свое недовольство тем, что его пес бегает по проезжей части, сообщили в полиции.
Как сообщили в отделе коммуникации, свидетелем разговора на повышенных тонах двух взрослых мужчин с ребенком стал 37-летний работник местной райгосадминистрации, который вступился за несовершеннолетнего ребенка и попросил незнакомцев поехать прочь. Один из нарушителей, отреагировав на замечание, подошел к прохожему и неожиданно ударил его. После чего водитель транспортного средства также ввязался в драку. По словам чиновника, он, чтобы остановить хулиганские действия, вынул травматическое оружие и несколько раз выстрелил.
Нападавшие с непроникающими травмами конечностей были доставлены в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый учет и проводится проверка. Согласно выводам медицинского освидетельствования, водитель и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.