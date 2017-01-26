Чиновник РДА підстрелив двох молодиків на Миколаївщині
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Вчора на Миколаївщині двох п'яних молодиків підстрелив чиновник райдержадміністрації. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Миколаївської області.
25 січня близько 18:00 години до чергової частини Березанського відділення Очаківського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію двох місцевих мешканців з травматичними пораненнями стегна.
Як з’ясувалось, двоє молодиків, 29-ти та 30-ти років, рухаючись на автомобілі по смт Березанка зупинились біля неповнолітнього хлопця, який вигулював собаку. Чоловіки із явними ознаками алкогольного сп’яніння почали чіплятись до хлопчика, мотивуючи свою невдоволеність тим, що його пес бігає по проїзній частині, повідомили у поліції.
Як повідомили у відділі комунікації, свідком розмови на підвищених тонах двох дорослих чоловіків із дитиною став 37-річний працівник місцевої райдержадміністрації, який заступився за неповнолітньою дитину та попросив незнайомців поїхати геть. Один із порушників, відреагувавши на зауваження, підійшов до перехожого та зненацька вдарив його. Після чого водій транспортного засобу також вв'язався в бійку. Зі слів чиновника, він, щоб зупинити хуліганські дії, дістав травматичну зброю та декілька разів вистрілив.
Нападники із непроникаючими травмами кінцівок були доставлені до лікарні.
Відомості про подію внесено до Єдиного обліку та проводиться подальша перевірка. Згідно з висновками медичного освідування, водій та його пасажир перебували у стані алкогольного сп’яніння.