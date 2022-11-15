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Чем дольше россия будет саботировать условия Украины, тем более катастрофической будет ситуация для кремля – Данилов

Киев • УНН

 • 279016 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что чем дольше россия будет саботировать 10 условий мира Президента Украины Владимира Зеленского, тем более катастрофической будет ситуация для кремля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Данилова.

Цитата

“россии не стоит терять время. Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира Президента Владимира Зеленского, тем более катастрофическая ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины. Мирный план Президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика”, – написал Данилов.

Ранее

Глава МИД россии сергей лавров после речи Владимира Зеленского на саммите G20 заявил, что "чем дольше Украина будет отказываться, тем труднее будет договориться".

Условия Украины для переговоров он назвал "нереалистическими и неадекватными".

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