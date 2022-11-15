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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Чим довше росія саботуватиме умови України, тим катастрофічнішою буде ситуація для кремля – Данілов

Чим довше росія саботуватиме умови України, тим катастрофічнішою буде ситуація для кремля – Данілов

Київ • УНН

 • 279016 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що чим довше росія саботуватиме 10 умов миру Президента України Володимира Зеленського, тим катастрофічнішою буде ситуація для кремля. Про це пише УНН із посиланням на Twitter Данілова.

Цитата

“росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента Володимира Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку”, – написав Данілов.

Раніше

Глава мзс росії сергій лавров після промови Володимира Зеленського на саміті G20 заявив, що "чим довше Україна відмовлятиметься, тим важче буде домовитися".

Умови України для переговорів він назвав "нереалістичними та неадекватними".

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