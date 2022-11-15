Чим довше росія саботуватиме умови України, тим катастрофічнішою буде ситуація для кремля – Данілов

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“росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента Володимира Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку”, – написав Данілов.

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Глава мзс росії сергій лавров після промови Володимира Зеленського на саміті G20 заявив, що "чим довше Україна відмовлятиметься, тим важче буде домовитися".

Умови України для переговорів він назвав "нереалістичними та неадекватними".