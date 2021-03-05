Стоит ли бояться желтых тюльпанов? Флорист дал советы, как выбрать цветы по цветам

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"В основном цветы, которые дарят на 8 марта - это тюльпан, у многих он ассоциируется с теплом и пробуждением, еще нарцисс, гиацинт в вазонах, мускари, крокус, а также мимоза - олицетворение преданной и вечной любви. Большинство людей предвзято относятся к желтым тюльпанам из-за песни Королевой. Но желтый цвет - это символ тепла и солнца", - делится флорист Андрей Грицай.

Что говорит цвет цветка

Часто мы дарим цветы, и даже не догадываемся, что они олицетворяют и о чем говорят. Оказывается, для каждого человека присущ особая цветок, с отдельным оттенком, об этом рассказал Андрей:

• желтый добавляет сил, это цвет богатства (поскольку золото желтое), солнца, власти, уверенности, жизнерадостности, поэтому композиция в желтых тонах создает праздничное настроение;

• красный - мощный, символизирует силу, страсть и энергию. Цвет универсальный и подойдет даже для мужского букета;

• розовый - цвет любви, романтики, нежности, юности. Будет уместен к свадьбе, свиданию, подарку для молодой женщины;

• синий - цвет мудрости, даже немного мистический. Символизирует верность. Синие детали будут замечательными для букета человеку любого пола;

• голубой - более мягкий, приподнятый. Цвет покоя, надежды и доверия;

• фиолетовый - цвет креативных, чувственных людей. Те, кто предпочитает фиолетовый цвет, стремится к признанию и славые

• зеленый - цвет листьев, природы, покоя и мудрости. Священный во многих культурах. Он успокаивает и умиротворяет;

• белый является праздничным, свадебным, цветом чистоты и непорочности.

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"Цветочные" традиции в разных странах

Флорист отметил, что в каждой стране есть личные "цветочные" традиции. Французы привыкли дарить любимым красные розы, чтобы показать свою страсть, желтые же - означают разлуку или измену. Итальянцы идут в гости с букетом подсолнухов, олицетворяющих комфорт и благополучие.

"Турки с особым трепетом относятся к тюльпанам, букеты с ними дарят близким и любимым людям. Также женщинам дарят: орхидеи, герберы, розы. Девушкам - нераскрытые бутоны, чтобы подчеркнуть их непорочность. Также в Турции не дарят бело-синие оттенки цветов", - сообщает Андрей Грицай.

Пионы стали неким символом Китая, поскольку китайцы верят, что пион приносит счастье, сохраняет любовь и добавляет богатства. А вот в Японии дарят только большие букеты, зачастую красные розы. Цветы белого цвета в этой стране - символ смерти.