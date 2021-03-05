Чи варто боятись жовтих тюльпанів? Флорист дав поради, як обрати квіти за кольорами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Зовсім скоро 8 березня, день “прекрасної половини людства”. А чи знали ви, що квіти в подарунок для мами, бабусі чи коханої людини окремо можна підібрати за забарвленням? Флорист Андрій Грицай розповів УНН про значення кольорів квітів та що вони символізують.
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“В основному квіти, які дарують на 8 березня — це тюльпан, у багатьох він асоціюється з теплом і пробудженням, ще нарцис, гіацинт у вазонах, мускарі, крокус, а також мімоза — уособлення відданої і вічної любові. Більшість людей упереджено ставляться до жовтих тюльпанів через пісню Корольової. Але жовтий колір — це символ тепла і сонця”, — ділиться флорист Андрій Грицай.
Що говорить колір квітки
Часто ми даруємо квіти, і навіть не здогадуємось, що вони уособлюють і про що говорять. Виявляється, для кожної людини притаманна особлива квітка, з окремим відтінком, про це розповів Андрій:
• жовтий додає сил, це колір багатства (оскільки золото жовте), сонця, влади, впевненості, життєрадісності, тому композиція в жовтих тонах створює святковий настрій;
• червоний — потужний, символізує силу, пристрасть та енергію. Колір універсальний і підійде навіть для чоловічого букету;
• рожевий — колір любові, романтики, ніжності, юності. Буде доречний до весілля, побачення, подарунку для молодої жінки;
• синій — колір мудрості, навіть трішки містичний. Символізує вірність. Сині деталі будуть чудовими для букету людині будь-якої статі;
• блакитний — більш м’який, піднесений. Колір спокою, надії і довіри;
• фіолетовий — колір креативних, чуттєвих людей. Ті, хто надає перевагу фіолетовому кольору, прагне визнання та слави;
• зелений — колір листя, природи, спокою і мудрості. Священний в багатьох культурах. Він заспокоює і умиротворяє;
• білий є святковим, весільним, кольором чистоти і непорочності.
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“Квіткові” традиції у різних країнах
Флорист зазначив, що у кожній країні є особисті “квіткові” традиції. Французи звикли дарувати коханим червоні троянди, щоб показати свою пристрасть, жовті ж — означають розлуку або зраду. Італійці йдуть в гості з букетом соняшників, що уособлюють комфорт та благополуччя.
“Турки з особливим трепетом ставляться до тюльпанів, букети з ними дарують найближчим і коханим людям. Також жінкам дарують: орхідеї, гербери, рози. Дівчатам — нерозкриті бутони, щоб підкреслити їх непорочність. Також в Туреччині не дарують біло-сині відтінки кольорів”, — повідомляє Андрій Грицай.
Півонії стали певним символом Китаю, оскільки китайці вірять, що півонія приносить щастя, зберігає любов і додає багатства. А от в Японії дарують лише великі букети, зачасту червоні троянди. Квіти білого кольору у цій країні — символ смерті.