Чи варто боятись жовтих тюльпанів? Флорист дав поради, як обрати квіти за кольорами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Зовсім скоро 8 березня, день “прекрасної половини людства”. А чи знали ви, що квіти в подарунок для мами, бабусі чи коханої людини окремо можна підібрати за забарвленням? Флорист Андрій Грицай розповів УНН про значення кольорів квітів та що вони символізують.

Цитата

“В основному квіти, які дарують на 8 березня — це тюльпан, у багатьох він асоціюється з теплом і пробудженням, ще нарцис, гіацинт у вазонах, мускарі, крокус, а також мімоза — уособлення відданої і вічної любові. Більшість людей упереджено ставляться до жовтих тюльпанів через пісню Корольової. Але жовтий колір — це символ тепла і сонця”, — ділиться флорист Андрій Грицай.

Що говорить колір квітки

Часто ми даруємо квіти, і навіть не здогадуємось, що вони уособлюють і про що говорять. Виявляється, для кожної людини притаманна особлива квітка, з окремим відтінком, про це розповів Андрій:

жовтий додає сил, це колір багатства (оскільки золото жовте), сонця, влади, впевненості, життєрадісності, тому композиція в жовтих тонах створює святковий настрій;
червоний — потужний, символізує силу, пристрасть та енергію. Колір універсальний і підійде навіть для чоловічого букету;
рожевий — колір любові, романтики, ніжності, юності. Буде доречний до весілля, побачення, подарунку для молодої жінки;
синій — колір мудрості, навіть трішки містичний. Символізує вірність. Сині деталі будуть чудовими для букету людині будь-якої статі;
блакитний — більш м’який, піднесений. Колір спокою, надії і довіри;
фіолетовий — колір креативних, чуттєвих людей. Ті, хто надає перевагу фіолетовому кольору, прагне визнання та слави;
зелений — колір листя, природи, спокою і мудрості. Священний в багатьох культурах. Він заспокоює і умиротворяє;
білий є святковим, весільним, кольором чистоти і непорочності.

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“Квіткові” традиції у різних країнах

Флорист зазначив, що у кожній країні є особисті “квіткові” традиції. Французи звикли дарувати коханим червоні троянди, щоб показати свою пристрасть, жовті ж — означають розлуку або зраду. Італійці йдуть в гості з букетом соняшників, що уособлюють комфорт та благополуччя.

“Турки з особливим трепетом ставляться до тюльпанів, букети з ними дарують найближчим і коханим людям. Також жінкам дарують: орхідеї, гербери, рози. Дівчатам — нерозкриті бутони, щоб підкреслити їх непорочність. Також в Туреччині не дарують біло-сині відтінки кольорів”, — повідомляє Андрій Грицай.

Півонії стали певним символом Китаю, оскільки китайці вірять, що півонія приносить щастя, зберігає любов і додає багатства. А от в Японії дарують лише великі букети, зачасту червоні троянди. Квіти білого кольору у цій країні — символ смерті.

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