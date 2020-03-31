Четвертый баскетболист НБА вылечился от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Защитник клуба НБА "Бостон Селтикс" Маркус Смарт сообщил в своем микроблоге в Twitter о победе в борьбе с заболеванием коронавируса, информирует УНН.
"Два дня назад стало известно, что у меня нет коронавируса. Спасибо всем за мысли и молитвы, я делаю то же самое для всех, кого это коснулось", - написал Смарт.
Отметим, что 26-летний Смарт проводит самый сезон в карьере игрока НБА - по 13,5 очка в среднем при 4,8 передачах и 3,8 подборах.
Напомним, что раньше от коронавируса вылечились баскетболисты НБА Руди Гобер, Донован Митчел и Кристиан Вуд.