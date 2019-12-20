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Красный Крест после "нормандского саммита" еще не получил разрешение посетить удерживаемых в ОРДЛО

Красный Крест после "нормандского саммита" еще не получил разрешение посетить удерживаемых в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 19131 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Международный Комитет Красного Креста после встречи "нормандской четверки" в Париже обратился за разрешением посетить удерживаемых лиц, в том числе и на оккупированных территориях. В то же время, ответа в Комитете до сих пор не получили. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко.

"Мы обращаемся (по доступ к задержанным на оккупированных территориях - ред.) до этого постоянно, мы постоянно ведем диалог. Иногда он у нас был, в последний раз, например, на неподконтрольных территориях мы осуществляли визит в СИЗО в Макеевке в 2017 году. Даже если, скажем, доступа не было, мы продолжаем контактировать с людьми, которые отвечают за пенитенциарные учреждения, через нас их родственники передавали посылки задержанным там. Этот диалог есть постоянно. Последний раз, если я не ошибаюсь, мы писали письма с просьбой предоставить нам такой доступ. В прошлый четверг, когда было принято решение на саммите "нормандской четверки" в Париже, и в коммюнике появилось, что Красный Крест получил право посещать всех задержанных в связи с конфликтом. Но, поскольку в Париже приняли такое коммюнике, все равно на встрече ТКГ в Минске должны договориться об этом. Мы не являемся членами ТКГ, и пока не знаем, о чем договорились, и мы на наше письмо еще не получили ответ", - сказал Власенко.

На вопрос о том, означает ли это, что до сих пор не было получено доступ, он ответил: "Да".

"Это может произойти в любое время. По состоянию на сейчас этого еще нет", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что МККК имеет специалистов для посещения задержанных в связи с конфликтом на Донбассе - в Славянске, Мариуполе, Северодонецке, Донецке, Луганске, это часть мандата, согласно которому работает организация, в том числе и в Украине.

"Как только нам будет позволено посетить этих людей, мы буквально на следующий день можем это сделать. Нам не надо для этого какие-то дополнительные предпринимать действия. Эти люди у нас есть, они готовы это сделать. Поэтому, просто дело за теми, кто нам должен дать доступ. Если мы его получим, сразу реализуем это право", - отметил он.

Напомним, по итогам саммита в Париже было подписано коммюнике, в тексте которого было согласовано, что все стороны "поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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