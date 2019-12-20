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Червоний Хрест після "нормандського саміту" ще не отримав дозвіл відвідати утримуваних в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі звернувся за дозволом відвідати утримуваних осіб, зокрема і на окупованих територіях. Водночас, відповіді у Комітеті досі не отримали. Про це в коментарі УНН розповів речник делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

"Ми звертаємось (за доступом до затриманих на окупованих територіях – ред.) до цього постійно, ми постійно ведемо діалог. Іноді ми його мали, востаннє, наприклад, на непідконтрольних територіях ми здійснювали візит в СІЗО у Макіївці в 2017 році. Навіть якщо, скажімо, доступу не було, ми продовжуємо контактувати з людьми, які відповідають за пенітенціарні заклади, через нас їхні родичі передавали посилки затриманим там. Цей діалог є постійно. Останній раз, якщо я не помиляюсь, ми писали листа з проханням надати нам такий доступ. Минулого четверга, коли було прийняте рішення на саміті "нормандської четвірки" у Парижі, і в комюніке з’явилось, що Червоний Хрест отримав право відвідувати всіх затриманих у зв’язку з конфліктом. Але, оскільки в Парижі прийняли таке комюніке, все одно на зустрічі ТКГ у Мінську мають домовитись про це. Ми не є членами ТКГ, і поки що не знаємо, про що домовились, і ми на наш лист ще не отримали відповідь", - сказав Власенко.

На питання про те, чи означає це, що досі не було отримано доступ, він відповів: "Так".

"Це може статись будь-коли. Станом на зараз цього ще немає", - зазначив співрозмовник агентства.

Він розповів, що МКЧХ має спеціалістів для відвідання затриманих у зв’язку з конфліктом на Донбасі - у Слов’янську, Маріуполі, Сєверодонецьку, Донецьку, Луганську, це є частина мандату, згідно з яким працює організація, зокрема і в Україні.

"Як тільки нам буде дозволено відвідати цих людей, ми буквально наступного дня можемо це зробити. Нам не треба для цього якісь додаткові вживати дії. Ці люди у нас є, вони готові це зробити. Тому, просто справа за тими, хто має нам дати доступ. Якщо ми його отримаємо, відразу реалізуємо це право", - зауважив він.

Нагадаємо, за підсумками саміту в Парижі було підписано комюніке, у тексті якого було погоджено, що всі сторони "заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу “всіх на всіх”, починаючи з “усіх встановлених на всіх встановлених”, при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб".

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