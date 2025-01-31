Черные ящики разбившегося самолета в Вашингтоне найдены: фото экспертизы самописцев
Киев • УНН
Спасатели обнаружили бортовой самописец и речевой самописец с самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Устройства направлены на экспертизу в лабораторию NTSB, расположенную недалеко от места катастрофы.
Регистратор данных полета и регистратор голоса в кабине пилотов, известные как черные ящики, с самолета, который разбился в Вашингтоне, нашли и направили на экспертизу. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил CBS News, что бортовой самописец и бортовой речевой самописец были извлечены из самолета, который разбился в Вашингтоне.
Их проанализируют в лаборатории NTSB, которая расположена примерно в миле от места аварии
"Позже NTSB в своем заявлении подтвердила, что обнаружили черные ящики, и поделилась фотографиями самописцев", - сообщает CBS News.
Подняли уже более 40 тел: спасательные работы на месте авиакатастрофы в Вашингтоне завершатся сегодня31.01.25, 01:44 • 13928 просмотров