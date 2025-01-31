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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черные ящики разбившегося самолета в Вашингтоне найдены: фото экспертизы самописцев

Черные ящики разбившегося самолета в Вашингтоне найдены: фото экспертизы самописцев

Киев  •  УНН

 • 7858 просмотра

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Спасатели обнаружили бортовой самописец и речевой самописец с самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Устройства направлены на экспертизу в лабораторию NTSB, расположенную недалеко от места катастрофы.

Регистратор данных полета и регистратор голоса в кабине пилотов, известные как черные ящики, с самолета, который разбился в Вашингтоне, нашли и направили на экспертизу. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил CBS News, что бортовой самописец и бортовой речевой самописец были извлечены из самолета, который разбился в Вашингтоне.

Их проанализируют в лаборатории NTSB, которая расположена примерно в миле от места аварии

- говорится в заметке CBS News.

"Позже NTSB в своем заявлении подтвердила, что обнаружили черные ящики, и поделилась фотографиями самописцев", - сообщает CBS News.

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Подняли уже более 40 тел: спасательные работы на месте авиакатастрофы в Вашингтоне завершатся сегодня31.01.25, 01:44 • 13928 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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