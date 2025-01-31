Чорні скриньки розбитого літака у Вашингтоні знайдено: фото експертизи самописців
Київ • УНН
Рятувальники виявили бортовий самописець та мовний самописець з літака, що зазнав аварії у Вашингтоні. Пристрої направлено на експертизу до лабораторії NTSB, розташованої неподалік місця катастрофи.
Реєстратор даних польоту та реєстратор голосу в кабіні пілотів, відомі як чорні скриньки, з літака, який розбився у Вашингтоні, знайшли та направили до на експертизу. Про це інформує CBS News, передає УНН.
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Зазначається, що джерело, знайоме з ходом розслідування, підтвердило CBS News, що бортовий самописець і бортовий мовний самописець були витягнуті з літака, який розбився у Вашингтоні.
Їх проаналізують у лабораторії NTSB, яка розташована приблизно за милю від місця аварії
"Пізніше NTSB у своїй заяві підтвердила, що виявили чорні скриньки, та поділилася фотографіями самописців", - повідомляє CBS News.
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