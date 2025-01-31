Чорні скриньки розбитого літака у Вашингтоні знайдено: фото експертизи самописців

Реєстратор даних польоту та реєстратор голосу в кабіні пілотів, відомі як чорні скриньки, з літака, який розбився у Вашингтоні, знайшли та направили до на експертизу. Про це інформує CBS News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що джерело, знайоме з ходом розслідування, підтвердило CBS News, що бортовий самописець і бортовий мовний самописець були витягнуті з літака, який розбився у Вашингтоні.

Їх проаналізують у лабораторії NTSB, яка розташована приблизно за милю від місця аварії - йдеться у дописі CBS News.

"Пізніше NTSB у своїй заяві підтвердила, що виявили чорні скриньки, та поділилася фотографіями самописців", - повідомляє CBS News.

Дістали вже понад 40 тіл: рятувальні роботи на місці авіакатастрофи у Вашингтоні завершаться сьогодні