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Чорні скриньки розбитого літака у Вашингтоні знайдено: фото експертизи самописців

Київ • УНН

 • 30870 перегляди

Рятувальники виявили бортовий самописець та мовний самописець з літака, що зазнав аварії у Вашингтоні. Пристрої направлено на експертизу до лабораторії NTSB, розташованої неподалік місця катастрофи.

Реєстратор даних польоту та реєстратор голосу в кабіні пілотів, відомі як чорні скриньки, з літака, який розбився у Вашингтоні, знайшли та направили до на експертизу. Про це інформує CBS News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що джерело, знайоме з ходом розслідування, підтвердило CBS News, що бортовий самописець і бортовий мовний самописець були витягнуті з літака, який розбився у Вашингтоні.

Їх проаналізують у лабораторії NTSB, яка розташована приблизно за милю від місця аварії

- йдеться у дописі CBS News.

"Пізніше NTSB у своїй заяві підтвердила, що виявили чорні скриньки, та поділилася фотографіями самописців", - повідомляє CBS News.

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Дістали вже понад 40 тіл: рятувальні роботи на місці авіакатастрофи у Вашингтоні завершаться сьогодні31.01.25, 01:44 • 33500 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
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