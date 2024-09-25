Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: три вражеские «шахеды» сбиты
Киев • УНН
Черкасская область находилась под воздушной тревогой почти три часа ночью из-за атаки вражеских БпЛА. Украинские силы обороны успешно уничтожили три «шахеды» без последствий для региона.
Черкасская область находилась под воздушной тревогой почти три часа ночью из-за атаки вражеских беспилотников, в регионе уничтожили три «шахеды», обошлось без последствий, сообщил в среду председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Почти три часа наша область была на тревоге ночью. Опять из-за вражеских БпЛА. Наши защитники успешно минусовали три «шахеды». Без последствий
Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты25 сентября 2024, 04:41 • 11240 просмотров