Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: три вражеские «шахеды» сбиты

Черкасская область находилась под воздушной тревогой почти три часа ночью из-за атаки вражеских беспилотников, в регионе уничтожили три «шахеды», обошлось без последствий, сообщил в среду председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Почти три часа наша область была на тревоге ночью. Опять из-за вражеских БпЛА. Наши защитники успешно минусовали три «шахеды». Без последствий - написал Табурец.

Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты