Черкащина зазнала нічної атаки рф дронами: три ворожі "шахеди" збито
Київ • УНН
Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже три години вночі через атаку ворожих БпЛА. Українські сили оборони успішно знищили три "шахеди" без наслідків для регіону.
Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже три години вночі через атаку ворожих безпілотників, у регіоні знищили три "шахеди", обійшлося без наслідків, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Майже три години наша область була на тривозі вночі. Знову через ворожі БпЛА. Наші оборонці успішно мінуснули три "шахеди". Без наслідків
Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди