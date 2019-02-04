Из-за оползней в Боливии погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из-за оползней в Боливии погибли 11 человек, который 2 февраля накрыл автомобили на шоссе в горах на северо-восток от столицы страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Местные власти Боливии заявила в воскресенье, что искатели нашли 11 тел жертв оползня, который 2 февраля накрыл автомобили на шоссе в горах на северо-восток от столицы страны. По крайней мере 18 человек были ранены.
Чиновники также сообщили, что в результате сильных дождей в течение 3 дней в этом же районе произошли новые оползни. О других возможных жертвах не сообщается.
Тонны земли и грязи сошли на горную трассу возле места, известного как Эль Коро в субботу, 2 февраля. Руководитель спасательной службы Оскар Кока сообщил, что тела были в двух автомобилях, которые отнесло на расстояние около 200 метров вниз по каньону.
Полицейский генерал Ромуло Дельгадо заявил, что среди погибших шесть взрослых и пять несовершеннолетних.
Напомним, количество погибших в результате оползней и наводнений в центральных Филиппинах, вызванных тропическим циклоном 1-2 января, достигла 85 человек, 20 человек пропали без вести.