Через зсуви грунту в Болівії загинули 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Через зсуви грунту в Болівії загинуло 11 осіб, який 2 лютого накрив автомобілі на шосе в горах на північний схід від столиці країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Місцева влада Болівії заявила у неділю, що шукачі знайшли 11 тіл жертв зсуву ґрунту, який 2 лютого накрив автомобілі на шосе в горах на північний схід від столиці країни. Принаймні 18 осіб були поранені.
Чиновники також повідомили, що внаслідок сильних дощів впродовж 3 днів у цьому ж районі відбулися нові зсуви. Про інші можливі жертви не повідомляється.
Тонни землі і бруду зійшли на гірську трасу біля місця, відомого як Ель Коро в субботу, 2 лютого. Керівник рятувальної служби Оскар Кока повідомив, що тіла були в двох автомобілях, які віднесло на відстань близько 200 метрів вниз по каньйону.
Поліцейський генерал Ромуло Дельгадо заявив, що серед загиблих шість дорослих і п'ять неповнолітніх.
Нагадаємо, кількість загиблих у результаті зсувів грунту і повеней у центральних Філіппінах, викликаних тропічним циклоном 1-2 січня, досягла 85 осіб, 20 осіб зникли безвісти.