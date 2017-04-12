Через вероятные заморозки в Украине объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение ночи 13 апреля в центре, на юге и востоке Украины, а 14 апреля на западе страны ожидают заморозки. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
"Ночью 13 апреля во центральных, южных и восточных областях, 14 апреля местами в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 °", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 12 апреля, лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины.
На Киевщине 12 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.
Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье из-за лавинной опасности.
Ранее штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье.