Через вероятные заморозки в Украине объявлено штормовое предупреждение

"Ночью 13 апреля во центральных, южных и восточных областях, 14 апреля местами в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 °", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 12 апреля, лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины.

На Киевщине 12 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.

Штормовое предупреждение объявлено на Закарпатье из-за лавинной опасности.

Ранее штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявили на Закарпатье.