Через ймовірні заморозки в Україні оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Впродовж ночі 13 квітня у центрі, на півдні та сході України, а 14 квітня на заході країни очікують заморозків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
"Вночі 13 квітня у центральних, південних та східних областях, 14 квітня місцями в західній частині на поверхні грунту та подекуди в повітрі приморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 12 квітня, лавинна небезпека спостерігається у двох областях україни.
На Київщині 12 квітня оголошене штормове попередження через заморозки.
Штормове попередження оголошено на Закарпатті через лавинну небезпеку.
Раніше штормове попередження через посилення вітру оголосили на Закарпатті.