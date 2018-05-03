Из-за укуса змеи пятилетний мальчик попал в реанимацию во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Пятилетний ребенок во Львовской области пострадал от укуса змеи, в результате чего мальчика госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Так, инцидент произошел в Мостисском районе. Мальчика госпитализировали в местную больницу, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз – укус змеи правой руки. Состояние ребенка – средней тяжести.
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Напомним, в местную больницу в Черновицкой области госпитализировали подростка, которого укусила змея.
Также УНН сообщал о том, что в Ровенской области 8-летнего мальчика за руку укусил бешеный хорек. Поэтому в населенном пункте, где произошел инцидент, Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Здолбуновской РГА ввела карантин.