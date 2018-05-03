Из-за укуса змеи пятилетний мальчик попал в реанимацию во Львовской области

Так, инцидент произошел в Мостисском районе. Мальчика госпитализировали в местную больницу, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз – укус змеи правой руки. Состояние ребенка – средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомире змея заползла в дом

Напомним, в местную больницу в Черновицкой области госпитализировали подростка, которого укусила змея.

Также УНН сообщал о том, что в Ровенской области 8-летнего мальчика за руку укусил бешеный хорек. Поэтому в населенном пункте, где произошел инцидент, Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Здолбуновской РГА ввела карантин.