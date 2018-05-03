Через укус змії п’ятирічний хлопчик потрапив до реанімації на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. П’ятирічна дитина у Львівській області постраждала від укусу змії, внаслідок чого хлопчика госпіталізували до реанімації. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Так, інцидент трапився у Мостиському районі. Хлопчика госпіталізували у місцеву лікарню, у реанімаційне відділення. Лікарі встановили діагноз – укус змії правої руки. Стан дитини - середньої важкості.
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Нагадаємо, до місцевої лікарні у Чернівецькій області госпіталізували підлітка, якого вкусила змія.
Також УНН повідомляв про те, що у Рівненській області 8-річного хлопчика за руку вкусив скажений тхір. Через це у населеному пункті, де стався інцидент, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Здолбунівській РДА ввела карантин.