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Через укус змії п’ятирічний хлопчик потрапив до реанімації на Львівщині

Київ • УНН

 • 16796 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. П’ятирічна дитина у Львівській області постраждала від укусу змії, внаслідок чого хлопчика госпіталізували до реанімації. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

Через укус змії п’ятирічний хлопчик потрапив до реанімації на Львівщині

Так, інцидент трапився у Мостиському районі. Хлопчика госпіталізували у місцеву лікарню, у реанімаційне відділення. Лікарі встановили діагноз – укус змії правої руки. Стан дитини - середньої важкості.

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Нагадаємо, до місцевої лікарні у Чернівецькій області госпіталізували підлітка, якого вкусила змія. 

Також УНН повідомляв про те, що у Рівненській області 8-річного хлопчика за руку вкусив скажений тхір. Через це у населеному пункті, де стався інцидент, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Здолбунівській РДА ввела карантин.

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