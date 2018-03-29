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Через три месяца в Польше появиться новая миграционная политика

Через три месяца в Польше появиться новая миграционная политика

Киев  •  УНН

 • 11205 просмотра

КИЇВ. 29 березня. УНН. Правительство Польши одобрило “Социально-экономические приоритеты миграционной политики”, а к середине года планирует представить комплексный проект новой миграционной политики страны. Об заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинський, передает УНН со ссылкой на Money.pl.

“В Польше наблюдается большой демографический кризис, поэтому мы можем надеться только на трудовых мигрантов из-за границы”, — отметил он.

Главной целью новой миграционной политики станет привлечение трудовых мигрантов из-за границы для полной комплектации польского рынка труда и проведение более активной политики возвращения польских эмигрантов.

“Мы хотим дополнить дефицит людских ресурсов в отраслях, особенно необходимых для нашей экономике, а не нарушать рынок труда для тех, кто уже работает в нашей стране”, — сказал министр.

Наиболее важные задачи новой политики — это поддержка работодателей, ищущих работу за границей, и иностранцев, ищущих информацию о работе в Польше, а также создание системы стимулов для работы и проживания в Польше для поляков, проживающих за рубежом, и иностранцев с желаемой квалификацией.

Также планируется создать систему, которая будет способствовать интеграции иностранцев. Система будет включать в себя всестороннюю помощь по различным вопросам, среди прочего, помощь в поиске квартиры, информации об образовательных возможностях для детей, в изучении польского языка, ознакомлении с процедурами польского законодательства, помощь в получении необходимых разрешений.

Напомним, в Госслужбе занятости основной причиной трудовой миграции в Украине считают низкий уровень заработной платы.

Отметим, за последние несколько лет больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, а также Россию, Италию и Чехию. В ближайшие годы, по прогнозу Национального банка, миграционные процессы, в частности в Польшу, могут усилиться.

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