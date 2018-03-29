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Через три місяці в Польщі з'явитися нова міграційна політика

Через три місяці в Польщі з'явитися нова міграційна політика

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд Польщі схвалив “Соціально-економічні пріоритети міграційної політики”, а до середини року планує представити комплексний проект нової міграційної політики країни. Про заявив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квецінській, передає УНН з посиланням на Money.pl.

“У Польщі спостерігається велика демографічна криза, тому ми можемо сподіватися тільки на трудових мігрантів з-за кордону”, — зазначив він.

Головною метою нової міграційної політики стане залучення трудових мігрантів з-за кордону для повної комплектації польського ринку праці та проведення більш активної політики повернення польських емігрантів.

“Ми хочемо доповнити дефіцит людських ресурсів у галузях, особливо необхідних для нашої економіки, а не порушувати ринок праці для тих, хто вже працює в нашій країні”, — сказав міністр.

Найбільш важливі завдання нової політики — це підтримка роботодавців, що шукають роботу за кордоном, і іноземців, які шукають інформацію про роботу в Польщі, а також створення системи стимулів для роботи і проживання в Польщі для поляків, які проживають за кордоном, і іноземців з бажаної кваліфікацією.

Також планується створити систему, яка буде сприяти інтеграції іноземців. Система включатиме в себе всебічну допомогу з різних питань, серед іншого, допомога в пошуку квартири, інформації про освітні можливості для дітей, у вивченні польської мови, ознайомлення з процедурами польського законодавства, допомога в отриманні необхідних дозволів.

Нагадаємо, в Держслужбі зайнятості основний причиною трудової міграції в Україні вважають низький рівень заробітної плати.

Відзначимо, за останні кілька років найбільше українці виїжджали на заробітки в Польщу, а також Росію, Італію та Чехію. У найближчі роки, за прогнозом Національного банку, міграційні процеси, зокрема в Польщу, можуть посилитися.

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