Из-за сильных дождей в Японии погибли 217 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39348 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102360 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124375 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131908 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169087 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141078 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181296 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
Из-за сильных дождей в Японии погибли 217 человек

Из-за сильных дождей в Японии погибли 217 человек

Киев  •  УНН

 • 8527 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате сильных дождей в Японии погибли 217 человек. Об этом сообщает NHK, передает УНН

"Японские власти сообщают, что подтверждена гибель 217 человек и 13 человек остаются пропавшими без вести через 10 с лишним дней после проливных дождей, выпавших в западной части Японии", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв в префектурах Хиросима, Окаяма и Эхимэ. Также по состоянию на утро пятницы более 24 тысяч домохозяйств в трех префектурах оставались без водоснабжения.

По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, ущерб составит около 680 миллионов долларов, однако ожидается, что эта цифра будет расти.

Напомним, ранее сообщалось о 209 погибших в результате сильных ливней в Японии. В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тысяч затоплены.

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