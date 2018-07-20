Из-за сильных дождей в Японии погибли 217 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате сильных дождей в Японии погибли 217 человек. Об этом сообщает NHK, передает УНН.
"Японские власти сообщают, что подтверждена гибель 217 человек и 13 человек остаются пропавшими без вести через 10 с лишним дней после проливных дождей, выпавших в западной части Японии", - говорится в сообщении.
Больше всего жертв в префектурах Хиросима, Окаяма и Эхимэ. Также по состоянию на утро пятницы более 24 тысяч домохозяйств в трех префектурах оставались без водоснабжения.
По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, ущерб составит около 680 миллионов долларов, однако ожидается, что эта цифра будет расти.
Напомним, ранее сообщалось о 209 погибших в результате сильных ливней в Японии. В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тысяч затоплены.