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Через сильні дощі в Японії загинули 217 людей

Через сильні дощі в Японії загинули 217 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У результаті сильних дощів в Японії загинули 217 осіб. Про це повідомляє NHK, передає УНН.

"Японська влада повідомляє, що підтверджена загибель 217 осіб і 13 осіб залишаються зниклими безвісти через більше як 10 днів після проливних дощів, що випали в західній частині Японії", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв у префектурах Хіросіма, Окаяма та Ехіме. Також станом на ранок п'ятниці понад 24 тисяч домогосподарств в трьох префектурах залишалися без водопостачання.

За підрахунками міністерства сільського, лісового і рибного господарства країни, збитки становитимуть близько 680 мільйонів доларів, проте очікується, що ця цифра буде рости.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 209 загиблих у результаті сильних злив у Японії. У результаті повеней і зсувів в 31 з 47 японських префектур щонайменше 160 житлових будинків повністю знищені, близько 700 отримали серйозні пошкодження, більш 25 тисяч затоплені.

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