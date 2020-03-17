Из-за прекращения авиаперевозок в Украине начались проблемы с наличием наличного доллара - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине начались проблемы с наличием иностранной валюты наличными из-за того, что прекратились пассажирские авиаперевозки. Сейчас НБУ ищет другой способ завоза иностранной валюты в Украину. Об этом заявила на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает кореспонент УНН.
"Есть определенные трудности с наличием наличного доллара, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор к мероприятиям связанных с карантином завозил самолетами из-за границы. Как вы знаете, сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, поэтому есть временные осложнения", - заявила Рожкова.
По ее словам, сейчас НБУ работает с банками, чтобы этот вопрос решить и наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.
Как сообщалось в УНН ранее, доллар на наличном рынке в Киеве пересек отметку в 29 гривен.