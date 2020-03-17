Через припинення авіаперевезень в Україні почалися труднощі з наявністю готівкового долара - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні почалися труднощі з наявністю готівкою іноземної валюти через те, що припинилися пасажирські авіаперевезення. Наразі НБУ шукає інший спосіб завезення іноземної валюти в Україну. Про це заявила на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспонент УНН.
"Є певні труднощі з наявністю готівкового долара, але це пов'язано лише з тим, що готівкову іноземну валюту банківський сектор до заходів пов'язаних з карантином завозив літаками з-за кордону. Як ви знаєте, зараз пасажирські перевезення призупинені не лише в Україні, а і в інших країнах, тому є тимчасові ускладнення", - заявила Рожкова.
За її словами, наразі НБУ працює з банками, щоб це питання вирішити і налагодити іншу систему доставки готівки іноземної валюти в Україну.
Як повідомлялося в УНН раніше, долар на готівковому ринку в Києві перетнув позначку в 29 гривень.