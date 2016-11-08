Из-за пожара в церкви нарушили уголовное производство в Днепропетровской области

Как сообщили в полиции, производства начато по ч. 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины - умышленное повреждение имущества. Оно наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия и мотивов преступления.

Как сообщал УНН-Центр, пожар произошел ночью 7 ноября около 2 часов на ул. Днепровской г. Павлограда. Силами сотрудников ГСЧС пожар был ликвидирован.

Было установлено, что в результате пожара было повреждено здание Храма Святых Равноправие Мефодия и Кирилла Украинской православной церкви Московского Патриархата. Также огонь уничтожил церковное имущество - иконы и мебель.