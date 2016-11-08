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15 марта, 19:03 • 112100 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157724 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132488 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125391 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109886 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104032 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100472 просмотра

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Из-за пожара в церкви нарушили уголовное производство в Днепропетровской области

Из-за пожара в церкви нарушили уголовное производство в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 8892 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Павлограде Днепропетровской области из-за пожара в церкви УПЦ (МП) нарушили уголовное производство, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, пишет УНН-Центр.

Как сообщили в полиции, производства начато по ч. 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины - умышленное повреждение имущества. Оно наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия и мотивов преступления.

Как сообщал УНН-Центр, пожар произошел ночью 7 ноября около 2 часов на ул. Днепровской г. Павлограда. Силами сотрудников ГСЧС пожар был ликвидирован.

Было установлено, что в результате пожара было повреждено здание Храма Святых Равноправие Мефодия и Кирилла Украинской православной церкви Московского Патриархата. Также огонь уничтожил церковное имущество - иконы и мебель.

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