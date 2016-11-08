Через пожежу в церкві порушили кримінальне провадження на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Павлограді Дніпропетровської області через пожежу в церкві УПЦ (МП) порушили кримінальне провадження, повідомили у прес-службі ГУНП у Дніпропетровській області, пише УНН-Центр.
Як повідомили у поліції, провадження розпочате за ч. 2. статті 194 Кримінального Кодексу України — умисне пошкодження майна. Воно карається позбавленням волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.
Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події та мотивів злочину.
Як повідомляв УНН-Центр, пожежа сталася вночі 7 листопада близько 2-ї години на вул. Дніпровській м. Павлограда. Силами співробітників ДСНС пожежа була ліквідована.
Було встановлено, що внаслідок пожежі було пошкоджено будівлю Храму Святих Рівноправ’я Мефодія та Кирила Української православної церкви Московського Патріархату. Також вогонь знищів церковне майно — ікони та меблі.