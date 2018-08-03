Из-за пожара в харьковской академии открыли производство

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11886 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 73972 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118446 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152198 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130333 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178823 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118293 просмотра

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Из-за пожара в харьковской академии открыли производство

Из-за пожара в харьковской академии открыли производство

Киев  •  УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, - ред.)", - отметили в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пожар в двухэтажном здании академии по улице Университетская, 12 в центре Харькова возник 2 августа в 15:07. Руководитель тушения пожара объявил о повышенной сложности. К вечеру, в 18:00, пожар удалось локализовать. Ликвидировали возгорание 3 августа в 7:05 на площади 800 кв.м кровли и 500 кв.м перекрытия. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Пожар тушили 116 спасателей с 23 единицами техники.




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