Из-за пожара в харьковской академии открыли производство

"По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, - ред.)", - отметили в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пожар в двухэтажном здании академии по улице Университетская, 12 в центре Харькова возник 2 августа в 15:07. Руководитель тушения пожара объявил о повышенной сложности. К вечеру, в 18:00, пожар удалось локализовать. Ликвидировали возгорание 3 августа в 7:05 на площади 800 кв.м кровли и 500 кв.м перекрытия. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Пожар тушили 116 спасателей с 23 единицами техники.









