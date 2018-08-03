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Через пожежу у харківській академії відкрили провадження

Через пожежу у харківській академії відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії у Харкові. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

"За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, - ред.)", - зазначили в поліції.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, пожежа у двоповерховій будівлі академії по вулиці Університетська, 12 у центрі Харкова виникла 2 серпня о 15:07. керівник гасіння пожежі оголосив про підвищену складність. Надвечір, о 18:00, пожежу вдалося локалізувати. Ліквідували займання 3 серпня о 7:05 на площі 800 кв. м покрівлі та 500 кв. м перекриття. Внаслідок події жертв та постраждалих немає. Пожежу гасили 116 рятувальників з 23 одиницями техніки.




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