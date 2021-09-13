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Из-за подделки тестов на COVID-19: в Израиле вызвали на допрос более 150 хасидов, прибывших из Умани

Из-за подделки тестов на COVID-19: в Израиле вызвали на допрос более 150 хасидов, прибывших из Умани

Киев  •  УНН

 • 24605 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Полиция Израиля вызвала на допрос более 150 хасидов, вернувшихся из Украины, из-за ложных отрицательных результатов теста на коронавирус для вылета после паломничества в Умани. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

Министерство общественной безопасности Израиля заявило в воскресенье, что по меньшей мере 154 из недавно прибывших хасидов были вызваны в полицию для допроса после окончания 10-дневного периода домашнего карантина.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что десятки из них вернулись инфицированные вирусом, несмотря на документы, свидетельствующие об отрицательном результате теста.

Представитель израильского Минздрава доктор Шарон Алрой-Прейс заявила, что было зарегистрировано не менее 1,5 тыс. подтвержденных случаев среди более чем 1,7 тыс. паломников, вернувшихся из Украины в четверг и пятницу.

Перед празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана, израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом, совместно с Красным Крестом Украины открыла два пункта в Украине для проведения экспресс тестов на коронавирус для паломников: один в аэропорту Киева, и один возле могилы раввина в Умани. Отрицательные результаты позволяют им сесть на обратный рейс в Израиль.

По словам Алрой-Прейс, некоторые из тех, кто показал негативный результат, “скрывали” свои настоящие результаты тестов, и получали нужные им результаты ПЦР в других пунктах.

Некоторые из этих путешественников, по ее словам, отменили свои прямые рейсы обратно в Израиль, зная, что служба скорой помощи передала бы их имена авиакомпаниям, которые бы не пустили их на рейс в случае положительного результата теста. Вместо этого они прибыли в Израиль стыковочными рейсами (с пересадкой - ред.).

Но имена всех тех, кто дал положительный результат в двух пунктах в Украине, были также известны иммиграционным властям Израиля, что позволило идентифицировать этих путешественников по прибытии.

Ранее Министерство общественной безопасности Израиля заявило, что подделка документов, связанных с информацией о коронавирусной болезни, может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Отмечается, что государство “очень серьезно” будет относится к въезду людей с поддельными документами, считая, что такие лица “умышленно распространяют болезнь”, и к ним будут приняты суровые меры.

Добавим

Среди хасидов-паломников, прибывших в Умань из Израиля на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, зафиксировано 120 случаев заболевания коронавирусом за весь период празднования.

Израильские СМИ сообщают, что более 1400 человек, которые вернулись в последние дни из Умани, были заражены коронавирусом.

Данные, обновленные в ночь на 12 сентября, говорят следующее: 16 388 анализов на коронавирус было сделано серех тех, кто вернулся из Умани 9-10 сентября. Более 1400 анализов дали положительный результат.

Около 30 тысяч хасидов находились в Умани в период с 6 по 8 сентября для празднования еврейского нового года. В этот период украинские специалисты зафиксировали более 60 случаев COVID-19.

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