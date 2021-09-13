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Через підробку тестів на COVID-19: в Ізраїлі викликали на допит понад 150 хасидів, які прибули з Умані

Через підробку тестів на COVID-19: в Ізраїлі викликали на допит понад 150 хасидів, які прибули з Умані

Київ • УНН

 • 24619 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Поліція Ізраїлю викликала на допит понад 150 хасидів, які повернулися з України, через хибні негативні результати тесту на коронавірус для вильоту після паломництва в Умані. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Деталі

Міністерство громадської безпеки Ізраїлю заявило в неділю, що щонайменше 154 з недавно прибулих хасидів були викликані в поліцію для допиту після закінчення 10-денного періоду домашнього карантину.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки з них повернулися інфіковані вірусом, незважаючи на документи, що свідчать про негативний результат тесту.

Представник ізраїльського МОЗ доктор Шарон Алрой-Прейс заявила, що було зареєстровано не менше 1,5 тис. підтверджених випадків серед більш ніж 1,7 тис. паломників, які повернулися з України в четвер і п'ятницю.

Перед святкуванням єврейського Нового року Рош ха-Шана, ізраїльська служба швидкої допомоги Маген Давид Адом, спільно з Червоним Хрестом України відкрила два пункти в Україні для проведення експрес тестів на коронавірус для паломників: один в аеропорту Києва, і один біля могили рабина в Умані. Негативні результати дозволяють їм сісти на зворотний рейс до Ізраїлю.

За словами Алрой-Прейс, деякі з тих, хто показав негативний результат, "приховували" свої справжні результати тестів, і отримували потрібні їм результати ПЛР в інших пунктах.

Деякі з цих мандрівників, за її словами, скасували свої прямі рейси назад в Ізраїль, знаючи, що служба швидкої допомоги передала б їх імена авіакомпаніям, які б не пустили їх на рейс в разі позитивного результату тесту. Замість цього вони прибули в Ізраїль стикувальними рейсами (з пересадкою - ред.).

Але імена всіх тих, хто дав позитивний результат в двох пунктах в Україні, були також відомі імміграційній владі Ізраїлю, що дозволило ідентифікувати цих мандрівників після прибуття.

Раніше Міністерство громадської безпеки Ізраїлю заявило, що підробка документів, пов'язаних з інформацією про коронавірусну хворобу, може привести до тюремного ув'язнення на термін до п'яти років.

Відзначається, що держава "дуже серйозно" буде відноситься до в'їзду людей з підробленими документами, вважаючи, що такі особи "навмисне поширюють хворобу", і до них будуть вжиті суворі заходи.

Додамо

Серед хасидів-паломників, які прибули в Умань з Ізраїлю на святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана, зафіксовано 120 випадків захворювання коронавірусом за весь період святкування.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що понад 1400 осіб, які повернулися в останні дні з Умані, були заражені коронавірусом.

Дані, оновлені в ніч на 12 вересня, говорять наступне: 16, 388 аналізів на коронавірус було зроблено серех тих, хто повернувся з Умані 9-10 вересня. Понад 1400 аналізів дали позитивний результат.

Близько 30 тисяч хасидів перебували в Умані в період з 6 по 8 вересня для святкування єврейського нового року. У цей період українські фахівці зафіксували понад 60 випадків COVID-19.

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