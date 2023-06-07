Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС затоплен Нацпарк "Нижнеднепровский"

Детали

Сообщается, что на сегодня уровень воды возле островов поднялся на 3 метра на площади более 77 тыс. га. Интенсивность подтопления уменьшается, но из-за разрушения дамбы вода еще прибывает. Наблюдаются оползни, перенос водой продуктов разрушения пород, страдают здания и техника НПП.

“Большая вода задела земли Изумрудной сети и Рамсарские угодья, которые имеют мировое значение благодаря их уникальному биоразнообразию. Флора и фауна ННП “Нижнеднепровский” 120 ценных охраняемых видов. В результате российского террора на территории Нацпарка гибнут животные, а среды их обитания и размножения исчезают”, - сказал Стрелец.

По его словам, подтопление затронуло территории, где сохранились типичные и редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок, обнажений горных пород.

"Через территорию НПП "Нижнеднепровский" проходит один из основных миграционных путей птиц – Днепровский. Места остановок очень важны для питания и отдыха мигрирующих птиц. На территории НПП отмечено 60 видов птиц, подлежащих охране", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что по предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии россии составляют более 2 триллионов гривен.