Через підрив дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк “Нижньодніпровський”

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 2494 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 6896 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 18934 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 24965 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 61068 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 50857 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 52503 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117383 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182331 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 203731 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 38609 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 20141 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 18153 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 8748 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 40482 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 18861 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 41496 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 61001 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 203710 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 255122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 6926 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7142 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21827 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26548 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42447 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Через підрив дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк “Нижньодніпровський”

Київ • УНН

 • 310895 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив російськими окупантами Дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк “Нижньодніпровський”. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН з посиланням на Міндовкілля.

Через підрив дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк “Нижньодніпровський”

Деталі

Повідомляється, що станом на сьогодні рівень води біля островів піднявся на 3 метри на площі понад 77 тис. га. Інтенсивність підтоплення зменшується, але через руйнування дамби вода ще прибуває. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі та техніка НПП.

“Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю. Флора й фауна ННП “Нижньодніпровський” 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають”, - сказав Стрілець.

За його словами, підтоплення зачепило території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід.

"Через територію НПП "Нижньодніпровський" проходить один з основних міграційних шляхів птахів – Дніпровський. Місця зупинок дуже важливі для харчування та відпочинку мігруючих птахів. На території НПП відмічено 60 видів птахів, що підлягають охороні", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16