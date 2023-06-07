Через підрив дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк “Нижньодніпровський”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив російськими окупантами Дамби Каховської ГЕС затоплено Нацпарк “Нижньодніпровський”. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН з посиланням на Міндовкілля.
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Повідомляється, що станом на сьогодні рівень води біля островів піднявся на 3 метри на площі понад 77 тис. га. Інтенсивність підтоплення зменшується, але через руйнування дамби вода ще прибуває. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі та техніка НПП.
“Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю. Флора й фауна ННП “Нижньодніпровський” 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають”, - сказав Стрілець.
За його словами, підтоплення зачепило території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід.
"Через територію НПП "Нижньодніпровський" проходить один з основних міграційних шляхів птахів – Дніпровський. Місця зупинок дуже важливі для харчування та відпочинку мігруючих птахів. На території НПП відмічено 60 видів птахів, що підлягають охороні", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень.