Из-за обстрелов рф без света 413 населенных пунктов, Украине достаточно электричества собственного производства - Укрэнерго

Цитата

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились", - говорится в сообщении.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 413 населенных пунктов. В результате обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской областях. В Днепропетровской области на утро энергопитание потребителей восстановлено. В других областях аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, заявили в Укрэнерго.

Потребление

Вчера, 17 октября, среднесуточная температура была на 1,8 °C ниже, чем в понедельник 16 октября (6,2°C против 8°C). Как сообщается, суточный максимум потребления 17 октября был зафиксирован между 19:00 и 20:00. Показатель максимума вчера был на 2,9% выше суточного максимума понедельника.

Экспорт/импорт

Сегодня импорт электроэнергии осуществляется из Молдовы. Общий объем 195 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 63 МВт.

Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 4 131 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.