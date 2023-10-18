Через обстріли рф без світла 413 населених пунктів, Україні достатньо електрики власного виробництва - Укренерго

Цитата

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. «Укренерго» не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 413 населених пунктів. В результаті обстрілів є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській областях. В Дніпропетровській області на ранок енергоживлення споживачів відновлено. В інших областях аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових, заявили в Укренерго.

Споживання

Вчора, 17 жовтня, середньодобова температура була на 1,8 °C нижче, ніж у понеділок 16 жовтня (6,2°C проти 8°C). Як повідомляється, добовий максимум споживання 17 жовтня був зафіксований між 19:00 та 20:00. Показник максимуму вчора був на 2,9% вище за добовий максимум понеділка.

Експорт/імпорт

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється з Молдови. Загальний обсяг 195 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 63 МВт.

Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) з загальним обсягом 4 131 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.