Из-за непогоды "Киевавтодор" использовал более 5 тыс. тонн соли и песка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За сутки в КК "Киевавтодор" использовали почти 3 000 тонн соли и 2 000 тонн песчано-соляной смеси. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По данным КК "Киевавтодор", всего в штатном режиме работает 600 единиц спецтехники, которые на протяжении всей ночи напролет очищали дороги города от гололеда. Сейчас в столице работает более 300 единиц снегоуборочной техники "Киевавтодора" и 173 единицы техники ЖЭО.
В то же время, начиная с 06:00 14 ноября въезд крупногабаритного транспорта в столицу был закрыт. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий.
По прогнозу Украинского Гидрометцентра 14 ноября в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха 1-3 ° мороза.