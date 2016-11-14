Через негоду “Київавтодор” використав понад 5 тис. тонн солі та піску
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За добу в КК “Київавтодор” використали майже 3 000 тонн солі та 2 000 тонн піщано-соляної суміші. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За даними КК“Київавтодор”, всього у штатному режимі працює 600 одиниць спецтехніки, які упродовж усієї ночі безперервно очищали дороги міста від ожеледі. Наразі у столиці працює понад 300 одиниць снігоприбиральної техніки “Київавтодору” та 173 одиниці техніки ЖЕО.
Водночас, починаючи з 06:00 14 листопада в’їзд великогабаритного транспорту до столиці було закрито. Обмеження триватимуть до покращення погодних умов.
За прогнозом Українського Гідрометцентру 14 листопада у Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря 1-3° морозу.