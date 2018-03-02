Из-за мороза в Кропивницком не выехали около 40% маршруток

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52537 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63177 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66285 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104260 просмотра

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Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Утром в пятницу пассажиров в Кропивницком обслуживают около 60% маршрутных такси от паспортного количества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

"Утро 2 апреля в Кропивницком оказалось сложным для начала работы пассажирского транспорта, работающего в режиме маршрутного такси. Сильное похолодание, снижение ночью температуры воздуха до -22 градусов. Это не позволило запустить двигатели водителям многих маршруток", - сообщили в горсовете.

Также в пресс-службе добавили, что коммунальный транспорт традиционно в полном составе вышел на маршруты. 23 троллейбуса и 18 автобусов работают утром в Кропивницком.

Напомним, ограничения на въезд грузовиков в нескольких облцентров сняли.

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