Из-за мороза в Кропивницком не выехали около 40% маршруток
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Утром в пятницу пассажиров в Кропивницком обслуживают около 60% маршрутных такси от паспортного количества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
"Утро 2 апреля в Кропивницком оказалось сложным для начала работы пассажирского транспорта, работающего в режиме маршрутного такси. Сильное похолодание, снижение ночью температуры воздуха до -22 градусов. Это не позволило запустить двигатели водителям многих маршруток", - сообщили в горсовете.
Также в пресс-службе добавили, что коммунальный транспорт традиционно в полном составе вышел на маршруты. 23 троллейбуса и 18 автобусов работают утром в Кропивницком.
Напомним, ограничения на въезд грузовиков в нескольких облцентров сняли.