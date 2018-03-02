Через мороз у Кропивницькому не виїхали близько 40% маршруток

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Зранку у п'ятницю пасажирів у Кропивницькому обслуговують близько 60% маршрутних таксі від паспортної кількості. Про це УНН повідомили у прес-службі міської ради.

"Ранок 2 березня у Кропивницькому виявився складним для початку роботи пасажирського транспорту, що працює у режимі маршрутного таксі. Сильне похолодання, зниження вночі температури повітря до - 22 градуси. Це не дало можливість запустити двигуни водіям багатьох маршруток", - повідомили в міськраді.

Також у прес-службі додали, що комунальний транспорт традиційно у повному складі вийшов на маршрути. 23 тролейбуси і 18 автобусів працюють зранку у Кропивницькому.

Нагадаємо, обмеження на в'їзд вантажівок до кількох облцентрів зняли.

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