Из-за ДТП в Одессе пострадали шесть человек, среди них ребенок

Вчера, 28 ноября, в 20:07 в Службу спасения поступило сообщение, что на улице Центральный Аэропорт угол Овидиопольский дороги произошло дорожно-транспортное происшествие, нужна помощь по извлечению пострадавших.

На месте происшествия было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Одессы.