Из-за ДТП в Одессе пострадали шесть человек, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате ДТП в Одессе на улице Центральный Аэропорт пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
Вчера, 28 ноября, в 20:07 в Службу спасения поступило сообщение, что на улице Центральный Аэропорт угол Овидиопольский дороги произошло дорожно-транспортное происшествие, нужна помощь по извлечению пострадавших.
На месте происшествия было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, среди которых малолетний ребенок.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения Одессы.