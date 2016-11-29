Через ДТП в Одесі постраждали шестеро людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок ДТП в Одесі на вулиці Центральний Аеропорт постраждали шестеро людей, серед яких малолітня дитина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
Вчора, 28 листопада, о 20:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Центральний Аеропорт кут Овідіопольскої дороги сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога по вилученню постраждалих.
На місці події було встановлено, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина.
Постраждалі з травмами різної ступені важкості були госпіталізовані у лікувальні заклади Одеси.