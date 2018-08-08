Из-за ДТП в Херсонской области погибли двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Олешковском районе произошло столкновение легковушки и грузовика. В результате погибли двое детей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
"Сегодня в 11:21 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. ДТП произошло на территории Алешковского района в районе 269 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск между легковым автомобилем Mazda-3 и грузовиком "МАЗ", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель Mazda, двигаясь в направлении города Геническ, пока по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил наезд на "МАЗ", который стоял. В результате двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родителей с телесными повреждениями доставили в Центральную районную больницу города Новая Каховка.
Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Харькове автомобиль врезался в грузовик и влетел в дерево.