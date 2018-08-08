Через ДТП на Херсонщині загинули двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Олешківському районі сталося зіткнення легковика та вантажівки. У результаті загинули двоє дітей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
"Сьогодні о 11:21 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася на території Олешківського району в районі 269 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між легковим автомобілем Mazda-3 та вантажівкою "МАЗ", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що 44-річний водій Mazda, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, поки що з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на "МАЗ", який стояв. Внаслідок цього двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхніх батьків з тілесними ушкодженнями доставили в Центральну районну лікарню міста Нова Каховка.
Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 КК України - це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Нині проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин пригоди.
Нагадаємо, у Харкові автівка врізалася у вантажівку та влетіла у дерево.