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Из-за боев в Авдеевке 2,5 тыс. детей остались без тепла и света - ЮНИСЕФ

Из-за боев в Авдеевке 2,5 тыс. детей остались без тепла и света - ЮНИСЕФ

Киев • УНН

 • 8029 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. После интенсивных боев вокруг города Авдеевка Донецкой области в последние два дня более 17 тысяч человек — в том числе 2,5 тысячи детей — остались на морозе без отопления, света и воды. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, передает УНН.

"Шесть школ и четыре детских сада в этом районе закрылись из-за боевых действий, что приостановило образовательный процесс и вызвало у детей еще больший стресс, учитывая, что они потеряли такую необходимую рутину и признак стабильности, как возможность ходить в школы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что системам электро - и водоснабжения в Авдеевке был нанесен серьезный урон 29 и 30 января. Отключение электроэнергии сделало невозможной откачку воды из запасного резервуара, который обслуживает город и от чего зависит отопительная система.

"Мало того, что жизни тысяч детей в Авдеевке, и по обе стороны конфликта, угрожает опасность, ситуация осложняется отсутствием воды и света, а это означает, что дома становятся опасно холодными и состояние здоровья ухудшается просто на глазах", — сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Также она добавила, что ЮНИСЕФ и партнеры призывают обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на поврежденных системах водо - и электроснабжения.

"Подача воды в другие города и села в Донецкой области также остановилась после того, как источник питания Донецкой фильтровальной станции был отключен 29 января. Фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тыс. человек. Вода подается по графику и не исключена вероятность того, что поставка водопроводной питьевой воды может остановиться совсем", — отметили в сообщении.

Напомним, по состоянию на 07:00 1 февраля теплоснабжение в городе Авдеевка, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15 градусов тепла.

Как сообщал УНН, в результате прямого попадания артиллерийских снарядов в Авдеевке пострадали восемь домов по улицам Тургенева, Металлургов, Колосова и Заводской.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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