Через бої в Авдіївці 2,5 тис. дітей залишились без тепла і світла — ЮНІСЕФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Після інтенсивних боїв навколо міста Авдіївка Донецької області в останні два дні більше 17 тисяч людей — зокрема 2,5 тисяч дітей — залишилися на морозі без опалення, світла і води. Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ, передає УНН.
“Шість шкіл і чотири дитячих садки в цьому районі також закрилися через бойові дії, що призупинило освітній процес і спричинило у дітей ще більший стрес, з огляду на те, що вони втратили таку необхідну рутину і ознаку стабільності, як можливість ходити до школи”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що системам електро- та водопостачання в Авдіївці було завдано серйозної шкоди 29 і 30 січня. Відключення електроенергії унеможливило відкачування води із запасного резервуара, що обслуговує місто і від чого залежить опалювальна система.
“Мало того, що життю тисяч дітей в Авдіївці, та по обидва боки конфлікту, загрожує небезпека, ситуація ускладнюється відсутністю води та світла, а це означає, що будинки стають небезпечно холодними і стан здоров’я погіршується просто на очах”, — сказала голова представництва ЮНІСЕФ в України Джованна Барберіс.
Також вона додала, що ЮНІСЕФ та партнери закликають забезпечити безпечний доступ для проведення невідкладних ремонтних робіт на пошкоджених системах водо- та електропостачання.
“Подача води в інші міста та села в Донецькій області також зупинився після того, як джерело живлення Донецької фільтрувальної станції було відключене 29 січня. Фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 000 людей. Вода подається за графіком і не виключена ймовірність того, що постачання водопровідної питної води може зупинитися зовсім”, — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 07:00 1 лютого теплопостачання у місті Авдіївка, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі — 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря — 15 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів в Авдіївці зазнали руйнувань вісім будинків по вулиці Тургенєва, Металургів, Колосова та Заводській.