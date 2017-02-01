Через бої в Авдіївці 2,5 тис. дітей залишились без тепла і світла — ЮНІСЕФ

ukru
Ексклюзив
12:49 • 55268 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 101629 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 106717 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 118890 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 229028 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 270674 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 199801 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 203640 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 179837 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 284301 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8 м/с
45 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 156759 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 155415 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 148495 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 137958 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 101428 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 229137 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 270748 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 209972 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 284350 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 263867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 41912 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 53000 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 118347 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 142848 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 167423 перегляди
Актуальне
Через бої в Авдіївці 2,5 тис. дітей залишились без тепла і світла — ЮНІСЕФ

Через бої в Авдіївці 2,5 тис. дітей залишились без тепла і світла — ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 8029 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Після інтенсивних боїв навколо міста Авдіївка Донецької області в останні два дні більше 17 тисяч людей — зокрема 2,5 тисяч дітей — залишилися на морозі без опалення, світла і води. Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ, передає УНН.

“Шість шкіл і чотири дитячих садки в цьому районі також закрилися через бойові дії, що призупинило освітній процес і спричинило у дітей ще більший стрес, з огляду на те, що вони втратили таку необхідну рутину і ознаку стабільності, як можливість ходити до школи”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що системам електро- та водопостачання в Авдіївці було завдано серйозної шкоди 29 і 30 січня. Відключення електроенергії унеможливило відкачування води із запасного резервуара, що обслуговує місто і від чого залежить опалювальна система.

“Мало того, що життю тисяч дітей в Авдіївці, та по обидва боки конфлікту, загрожує небезпека, ситуація ускладнюється відсутністю води та світла, а це означає, що будинки стають небезпечно холодними і стан здоров’я погіршується просто на очах”, — сказала голова представництва ЮНІСЕФ в України Джованна Барберіс.

Також вона додала, що ЮНІСЕФ та партнери закликають забезпечити безпечний доступ для проведення невідкладних ремонтних робіт на пошкоджених системах водо- та електропостачання.

“Подача води в інші міста та села в Донецькій області також зупинився після того, як джерело живлення Донецької фільтрувальної станції було відключене 29 січня. Фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 000 людей. Вода подається за графіком і не виключена ймовірність того, що постачання водопровідної питної води може зупинитися зовсім”, — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 07:00 1 лютого теплопостачання у місті Авдіївка, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі — 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря — 15 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, внаслідок прямого влучення артилерійських снарядів в Авдіївці зазнали руйнувань вісім будинків по вулиці Тургенєва, Металургів, Колосова та Заводській.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$271.82
Brent
$73.01
Bitcoin
$84,981.30
S&P 500
$5,660.87
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.34
Ethereum
$1,885.30