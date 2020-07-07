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08:58 • 23521 просмотра

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4 марта, 14:27 • 120455 просмотра

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Из-за долгов авиакомпании на э-аукционе продадут 26 самолетов

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КИЕВ. 7 июля. УНН. На электронных торгах OpenMarket продаются 26 самолетов общей стартовой стоимостью 2,5 млн грн, выставленные на продажу за долги авиапредприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) 26 самолетов общей стартовой стоимостью 2 465 496 грн. Воздушные суда PZL-104 "Вильга 35А", АН - 2Т и реактивные Л-29 выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн - это долг по заработной плате", - информируют в пресс-службе.

Сообщается, что цены стартуют от 55 527 грн. Аукционы состоятся 8-9 июля 2020 года.

"Средства от продажи самолетов помогут полностью рассчитаться за долги по заработной плате перед 41-м работником. Остальные деньги пойдут на погашение других финансовых обязательств предприятия и его развитие", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Как сообщал УНН, ранее СЕТАМ выставил на продажу арестованный пассажирский самолет АН-140-100 за 22 млн грн.

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