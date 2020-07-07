Через борги авіакомпанії на е-аукціоні продадуть 26 літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На електронних торгах OpenMarket продаються 26 літаків загальною стартовою вартістю 2,5 млн грн, виставлені на продаж за борги авіапідприємства. Про це інформує пресслужба ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України, передає УНН.
“Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн. Повітряні судна PZL-104 "Вільга 35А“, АН — 2Т і реактивні Л-29 виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн — це борг по заробітній платі”, — інформують у пресслужбі.
Повідомляється, що ціни стартують від 55 527 грн. Аукціони відбудуться 8-9 липня 2020 року.
“Кошти від продажу літаків допоможуть повністю розрахуватися за борги по заробітній платі перед 41-им працівником. Решта грошей піде на погашення інших фінансових зобов’язань підприємства та його розвиток”, — наголосив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Олександр Мамро.
Як повідомляв УНН, раніше СЕТАМ виставив на продаж арештований пасажирський літак АН-140-100 за 22 млн грн.