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Через 36 месяцев службы: парламент обсуждает возможность демобилизации военнослужащих

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 03:20  •  2805 просмотра

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Парламентский комитет Украины рассматривает варианты демобилизации мобилизованных военнослужащих после определенного срока службы, а также обсуждает способы позволить призывникам уволиться в запас или перейти на контрактную службу во время военного положения.

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в комитете обсуждают возможность демобилизации с военной службы, передает УНН.

"Это наиболее сложные вопросы, которые обсуждаются на уровне комитета. Были предложения определить, после завершения какого срока военной службы по мобилизации гражданин будет иметь право быть уволенным по демобилизации

сказал Вениславский.

По его словам, военнослужащие, которые с первых дней полномасштабной российско-украинской войны находятся в составе сил безопасности и обороны Украины, должны "понимать какие-то ориентиры в их дальнейшей службе".

Поэтому мы этот вопрос сейчас обсуждаем. Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения, но мы этот вопрос мы все еще обсуждаем

добавил Вениславский.

Кроме того, в комитете рассматривается вопрос увольнения в запас военнослужащих срочной службы. Нардеп напомнил, что согласно законодательству, не предусматривается увольнение в запас срочников во время действия правового режима военного положения.

Мы частично урегулировали этот вопрос летом прошлого года, когда предусмотрели возможность срочникам перейти на службу по контракту и уже полноценно служить в секторе безопасности и обороны. Что касается общего увольнения в запас, этот вопрос также обсуждается. На данный момент я не могу сказать, что уже есть его решение

подытожил Вениславский.

Напомним

Народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал о возможных изменениях относительно мобилизации в Украине.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Через 36 місяців служби: парламент обговорює можливість демобілізації військовослужбовців
After 36 months of service: parliament discusses the possibility of demobilization of military personnel
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Через 36 месяцев службы: парламент обсуждает возможность демобилизации военнослужащих

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