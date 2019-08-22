Чемпион Украины по баскетболу усилился первым легионером
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Первым иностранным игроком, которого подписал действующий чемпион в межсезонье 2019-2020 года, стал американский разыгрывающий Айзей Уильямс. Об этом сообщает сайт южненского клуба, передает УНН.
Игрок 1995 года рождения ростом 188 см провел прошлый сезон за БК "Ямбол" из Болгарии.
В среднем на площадке американец проводил 29 минут в 23 официальных играх чемпионата. В среднем игрок набирал по 15,1 очков, реализуя 49,4 процентов двухочковых и 34,3 процента дальних попыток, делал 2,4 подбора, 4,4 передачи за игру и 1,2 перехвата.
Отмечено, что игрок уже прибыл в расположение южненского клуба, прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой.
В прошлом чемпионата "Химик" в финале ЧУ нанес поражение "Киев-Баскет".