Чемпион Украины по баскетболу усилился первым легионером

Игрок 1995 года рождения ростом 188 см провел прошлый сезон за БК "Ямбол" из Болгарии.

В среднем на площадке американец проводил 29 минут в 23 официальных играх чемпионата. В среднем игрок набирал по 15,1 очков, реализуя 49,4 процентов двухочковых и 34,3 процента дальних попыток, делал 2,4 подбора, 4,4 передачи за игру и 1,2 перехвата.

Отмечено, что игрок уже прибыл в расположение южненского клуба, прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой.

В прошлом чемпионата "Химик" в финале ЧУ нанес поражение "Киев-Баскет".